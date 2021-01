Kakhi Jordania eist bijna twee miljoen euro van FC Den Bosch

Fortuna-uitblinker Flemming ‘hot’ tegen ex-clubs: Ajax moet oppassen

24 januari Voor Zian Flemming gloort een bijzondere primeur. De 22-jarige middenvelder van Fortuna Sittard scoorde in zijn laatste twee wedstrijden tegen zijn ex-clubs NEC en PEC Zwolle en kan zondagmiddag tegen Ajax (12.15 uur) een trilogie aan trefzekere ontmoetingen met voormalige werkgevers completeren. Dat gebeurde in Nederland wel vaker, maar nog nooit in amper een week tijd.