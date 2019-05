Kampioen Blind uitblinker op slotdag, Mahi zakt door het ijs

Bij FC Groningen lukte er weinig in de Hondsrugderby tegen FC Emmen, ondanks dat de ploeg zich alsnog wist te kwalificeren voor de play-offs voor Europees voetbal. Mimoun Mahi stond aar symbool voor. Hij kreeg een vier voor zijn optreden aan de Oude Meerdijk.



Landskampioen Ajax gaat met een goed rapport de zomerstop in. Naast de 7,5 voor Blind waren er ook zes zevens voor zijn ploeggenoten.

De Graafschap – Ajax 1-4

Ajax: Onana 6; Mazraoui 7 (59. Kristensen -), De Ligt 7, Blind 7,5, Tagliafico 7; Schöne 7 (63. Dolberg -), Van de Beek 6, De Jong 6,5; Ziyech 7, Huntelaar 6,5, Tadic 7.

De Graafschap: Bertrams 6,5; Owusu 6, Straalman 6, L. Nieuwpoort 5,5, Tutuarima 5,5; Matusiwa 6, Vet 5,5, El Jebli 7; Van Mieghem 5,5, Serrarens 6, Bahoui 6.



Scheidsrechter Makkelie: 6

Man of the match: Daley Blind is bij Ajax haast een garantie voor de landstitel. Die van gisteren is als zijn vijfde. Evenveen als zijn vader.

Volledig scherm Daley Blind. © SCS/Sander Chamid

PSV – Heracles 3-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 5, Schwaab 6 (89. Sainsbury -), Viergever 6, Angeliño 7: Rosario 5,5, Pereiro 5,5 (80. Gakpo -), Gutiérrez 5,5 (72. Hendrix -); Bergwijn 5,5, De Jong 6,5, Malen 7.

Heracles: Brouwer 6,5; Droste 6, Van den Buijs 6, Knoester 6, Van Hintum 6; Dos Santos 5,5, Merkel 6, Drost 6,5 (61. Duarte -), Van der Water 6 (61. Kuwas -); Dalmau 6, Konings 6,5 (74. Peterson -).



Scheidsrechter Nijhuis: 7

Man of the match: Donyell Malen blijkt meer dan een supersub. Hij scoorde in de laatste wedstrijd van het seizoen wéér en heeft nu in 962 eredivisieminuten, tien goals gemaakt. Het hoogste rendement van alle PSV’ers.

Volledig scherm Donyell Malen. © BSR Agency

Fortuna Sittard – Feyenoord 1-4

Fortuna Sittard: Kosolev 7; Mac-Intosch 6, Syhre 6, Heerings 6, Pinto 6; Balic 6,5, (58. Hutten 6), Rodriquez 6,5, Smeets 7; Diemers 7; Novakovich 6, Semedo 6.

Feyenoord: Vermeer 7; Nieuwkoop 6, Botteghin 5,5, Van Beek 6, Malacia 5,5; Toornstra 6, Vente 6, Clasie 5 (46. Vilhena 6), Berghuis 6, Jørgensen 6, Kökcü 6,5.



Scheidsrechter Gözübüyük: 6

Man of the match: Feyenoord won de laatste wedstrijd onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst enigszins geflatteerd. Alleen doelman Kenneth Vermeer scoorde met een zeven een goed cijfer.

Volledig scherm Kenneth Vermeer. © BSR Agency

ADO Den Haag – Willem II 6-2

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Malone 5,5, Beugelsdijk 5, Kanon 6 (65. Pinas -), Meijers 5; Immers 7, El Khayati 7,5, Bakker 6 (88. Ebecilio –); Becker 6,5, Necid 7,5, Falkenburg 6 (65. Hooi -).

Willem II: Wellenreuther 6; Heerkens 6, Meissner 6, Peters 6, Palacios 5; Tapia 6 (87. Akkaynak -), Crowley 7, Anita 5,5; Dankerlui 6,5, Isak 7, Pavlidis 7,5 (87. Vrousai -).



Scheidsrechter Martens: 6

Man of the match: Abdenasser El Khayati scoorde maar weer eens twee doelpunten wat zijn seizoensaantal bracht op liefst zeventien doelpunten. Hij was dit seizoen betrokken bij liefst 29 goals (ook nog 12 assists). Het hoogste aantal van een ADO-speler deze eeuw.

Volledig scherm Abdenasser El Khayati. © BSR Agency

FC Emmen – FC Groningen 1-0

FC Emmen: Scherpen 6 (76. Telgenkamp -); Bijl 6,5, Kuipers 6,5, Bakker 7, Cavlan 6,5; Slagveer 6, Chacón 7, Ben Moussa 7, De Leeuw 6; Braken 6,5 (89. Braken -), Arias 6 (43. Bannink 6).

FC Groningen: Padt 5; Zeefuik 6, Te Wierik 5, Memisevic 5, Handwerker 6 (60. El Hankouri 5,5); Doan 5,5, Van de Looi 5 (74. Van de Looi -), Reis 5; Mahi 4, Sierhuis 5,5 (60. Hrustic 5), Gladon 5.



Scheidsrechter Van Boekel: 6,5

Man of the match: Michael Chacón maakte zijn winnende treffer al in de eerste helft en bezegelde daarmee zijn eerste volledige eredivisieseizoen.

Volledig scherm Michael Chacon. © BSR Agency

Excelsior – AZ 4-2

Excelsior: Damen 6,5; Horemans 6,5, Mattheij 6, Oude Kotte 6, Matthys 6; Schouten 6 (65. Edwards -), Messaoud 5 (56. Eckert 5,5), Fortes 7; Haspolat 5, Ómarsson 5,5 (83. Van der Meer -), Bruins 7.

AZ: Bizot 5,5; Svensson 6, Vlaar 6, Wuytens 6 (46. Van Rhijn 5), Wijndal 6; Midtsjø 6 (81. Goudmijn -), Gudmundsso 5,5 (64. Johnsen -), Koopmeiners 7; Stengs 6, Seuntjens 6,5, Idriss 5,5.



Scheidsrechter Higler 6,5

Man of the match: Jeffry Fortes is de laatste weken op dreef als middenvelder. Hij scoorde tegen AZ alweer zijn derde treffer in vijf duels.

Volledig scherm Jeffry Fortes in duel met Kenzo Goudmijn van AZ. © BSR Agency

NAC – PEC Zwolle 0-0

NAC: Van Leer 5,5; Karami 5,5, Koch 5,5, Palmer-Brown 5,5, Leigh 5,5; Damen 5,5, Lundqvist – (77. Van Hooijdonk -), Kali 5,5 (46. Azzagari -), El Allouchi 5,5, Korte 5,5 (46. Te Vrede 5,5), Rosheuvel 5,5.

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Ehizibue 5, Lachman 6 Nakayama 6, Paal 5,5; Hamer 6 (75. Van Duinen -), Bouy 6 (66. Leemans -), Clement 5, Namli 5,5; Thy 6,5 (61. Van Crooij -), Elbers 5,5.



Scheidsrechter Kamphuis 5,5

Man of the match: Lennart Thy scoorde tegen NAC niet maar bleek in de tweede seizoenshelft wel de spits die PEC Zwolle nodig had.

Volledig scherm Lennart Thy (tweede PEC-speler van links). © BSR Agency

FC Utrecht – Heerenveen 3-1

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6, Bergström 6, Janssen 6,5, Van der Maarel 6; Bazoer 6 (85. Görtler -), Van Overeem 6 6 (61. Strieder -), Van de Streek 6,5 Gustafson 6; Kerk 6, Dessers 5,5 (88. Boussaid -).

Heerenveen: Hahn 5,5; Schmidt 5,5, Høegh 6 (68. Johnsen -), Pierie 5 (46. Dresevic 6), Woudenberg 5; Rienstra 6, Kobayashi 6 (81. Thorsby -), Van Amersfoort 5,5; Van Bergen 6, Lammers 6, Vlap 6.



Scheidsrechter Bax: 6

Man of the match: Willem Janssen maakte zesde treffer van het seizoen. Sinds hij verdediger is maakte hij er niet zoveel. Hij moet zich al in vorm wanen. Zijn favoriete onderdeel van de competitie komt eraan: Janssen geldt als mister play-offs.

Volledig scherm Willem Janssen (midden). © BSR Agency

VVV – Vitesse 1-3

VVV: Unnerstall – (20. Van Crooij 5); Dekker 5 (46. Linthorst 6), Röseler 5, Van Bruggen 5, Janssen 5; Van Ooijen 6, Post 5, Susic 5,5 (69. Opoku -); Joosten 6, Mlapa 5, Grot 5,5.

Vitesse: Pasveer 6; Karavaev 6,5, Doekhi 6, Van der Werff 5, Clark 6; Ødegaard 7, Serero 6,5, Foor 6, Büttner 6 (68. Bero -), Buitink 6 (46. Matavz 6), Linssen 5,5 (85. Darfalou -).



Scheidsrechter Lindhout 6

Man of the match: Martin Ødegaard benadrukte tegen VVV nog maar eens zijn progressie. Hij maakte zijn achtste treffer van het seizoen. In de voorgaande vier seizoenen scoorde hij in totaal zeven doelpunten.