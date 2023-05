Kampioen Feyenoord veroordeelt FC Emmen na late goals Danilo tot play-offs

Santiago Giménez wilde graag topscorer van Nederland worden, maar de Mexicaan scoorde in Emmen niet. Invaller Danilo loodste Feyenoord langs een zwak FC Emmen dat nog alle zeilen moet bijzetten om niet af te dalen naar de eerste divisie.

‘Alles of niets schreeuwde de aanhang van FC Emmen. Maar zelfs tegen een Feyenoord, dat de hele week van feest naar feest was gerend, was de Drentse energie al ruim voor tijd op. Feyenoord bleek in de slotfase fysiek zoveel sterker en invaller Danilo maakte 1-2 en 1-3, FC Emmen daarmee richting de play-offs sturend.

De erehaag die FC Emmen vormde voor de kersverse landskampioen was mooi. In Drenthe hadden ze Marinus Dijkhuizen, de trainer van Excelsior, laatst Feyenoord nog horen bestempelen als ‘misplaatst arrogant’ omdat Arne Slot geen toestemming had gegeven om Mats Wieffer voor de wedstrijd afscheid te laten nemen van Excelsior. Bovendien weigerden de Kralingers het veld te besproeien tot irritatie van Slot en zijn spelers. Emmen zette voor de wedstrijd de sproeiers wel aan en ook in de rust werd er water op het warme kunstgras gegooid. Trainer Dick Lukkien waakte ervoor om de landskampioen te irriteren.

Op het veld trok de degradatiekandidaat zich net als Excelsior wel massaal terug in de hoop dat een counter de ploeg aan een belangrijk zou kunnen helpen. En dat lukte voor de pauze. Richairo Zivkovic verscheen opeens alleen voor keeper Justin Bijlow en rondde bekwaam af. Emmen koesterde de voorsprong maar na een korte drinkpauze ging het meteen mis. Keziah Veendorp leed balverlies in de opbouw en tot afgrijzen van de routinier schoot Oussama Idrissi de bal een fractie later in de bovenhoek achter keeper Mickey van der Hart.

Voordeelregel niet toegepast

In het vervolg had Feyenoord de bal en vormde Emmen een muur. Al was de uitbraak van Zivkovic levensgevaarlijk. De spits werd echter teruggefloten omdat arbiter Pol van Boekel een overtreding van Santiago Giménez een fractie eerder wilde bestraffen met een gele kaart in plaats van de voordeelregel toe te passen.

In de tweede helft kwam Emmen nauwelijks nog van de eigen helft af. Ondertussen had ook concurrent Excelsior gescoord tegen Fortuna Sittard. Het in die fase nog erger gekund. Giménez raakte de paal op aangeven van invaller Alireza Jahanbakhsh. Maar het was uitstel van executie. Danilo knikte de 1-2 binnen en voor Emmen rest de play-offs om alsnog het vege lijf in de eredivisie te redden. Het wordt nog erger. De Braziliaan die het seizoen goed was begonnen maar sinds de winterstop voorrang moest verlenen aan Giménez, maakte ook de 1-3. ‘Nooit meer naar Emmen’ zong de aanhang van Feyenoord. De koploper krijgt Vitesse nog op bezoek in de Kuip, maar eerst strijkt de ploeg een paar dagen neer op het Spaanse eiland Ibiza. Om de titel nog maar eens te vieren.

