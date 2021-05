Kampioen Sven Botman neemt Lille als voorbeeld voor Jong Oranje op het EK: ‘PSG heeft ook grote namen’

Van Hooijdonk voelt hevige pijn van NAC-fans: ‘Het was zó mooi, maar het eindigt in een kutdag’

24 mei Breda staat vandaag met een enorme kater op. Het extatische voetbalfeest dat gisteren in de stad werd gevierd, eindigde met een gigantische teleurstelling. NAC is niet naar de eredivisie gepromoveerd. En dat doet pijn. Met name bij Sydney van Hooijdonk, die een heftige dag had.