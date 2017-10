'Kampioenen' van Mikos Gouka genomineerd voor Persprijs Rotterdam

Euroborg eerstvolgende toneel voor poging tot aanhaken Willem II

11:47 De eerste thuisoverwinning van het seizoen (3-1 tegen FC Twente) zorgde ervoor dat Willem II van de laatste plek in de eredivisie af is. De uitwedstrijd tegen FC Groningen van vanavond, is een mogelijkheid de degradatiestreep voorlopig even gedag te zeggen. Kunnen de Tilburgers wat punten meenemen uit de Euroborg? De wedstrijd begint om 20.00 uur.