‘Kampioenschap van nooit opgeven, altijd blijven strijden’

Cocu evenaart Rijvers met derde landstitel

18:50 Phillip Cocu heeft als hoofdtrainer van PSV zijn derde landstitel in vijf jaar tijd behaald. In 2015, 2016 en 2018 eindigde hij met de club bovenaan in de eredivisie. Alleen in 2014 (Ajax, met Frank de Boer als trainer) en 2017 (Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst) wist de oud-international niet als eerste te eindigen met de Eindhovenaren.