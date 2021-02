Kan Ajax karwei tegen Lille in eigen huis afmaken?

Voormalig PSV'er Menno Koch (26) op weg naar Bulgaarse topclub CSKA Sofia

23 februari Voormalig PSV’er en NAC'er Menno Koch (26) is hard op weg om een fraaie transfer te maken naar de nummer twee van Bulgarije: CSKA Sofia. De in Heeze geboren centrale verdediger reist donderdag naar zijn waarschijnlijke nieuwe bestemming voor een medische keuring. Koch speelde bij KAS Eupen, in de hoogste Belgische afdeling.