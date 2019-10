Kan AZ in Den Haag stunten tegen Manchester United?

PSV in Noorwegen op jacht naar tweede zege

9:35 PSV vervolgt zijn weg in de Europa League met een uitwedstrijd in Trondheim tegen Rosenborg. De ploeg van Mark van Bommel, die de eerste wedstrijd met 3-2 won van Sporting Clube de Portugal, is met een fitte selectie afgereisd naar Noorwegen. Mis vanaf 19.30 uur niets in ons liveblog!