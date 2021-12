Kan FC Utrecht zonder Sylla eindelijk eens resultaat boeken bij PSV?

Trainer René Hake ziet Sander van de Streek terugkeren in zijn selectie. Benaissa Benamar is nog een twijfelgeval, Moussa Sylla is de komende weken uit de roulatie met een blessure. Uiteraard is ook Tommy St. Jago nog afwezig, al was hij vandaag wel even te zien in de groepstraining. ,,Tommy is deze week weer begonnen met passen en trappen en aan de zijkant in een positiespel. Als dat allemaal goed gaat, gaan we dat uitbouwen. Het is goed en mooi dat het kan – en dat het zo snel al kan”, aldus Hake.