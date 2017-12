Kan Feyenoord de stijgende lijn een vervolg geven?

Rashica lijkt fit voor duel met Feyenoord

1 december Vitesse hoopt morgen in de confrontatie met landskampioen Feyenoord weer te kunnen beschikken over Milot Rashica. De Kosovaarse vleugelspits is hersteld van de liesblessure die hij ruim een week geleden opliep in het Europese duel met Lazio (1-1). Rashica sloeg zondag de gewonnen competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0) over.