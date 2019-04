Kan Feyenoord na een maand eindelijk weer winnen?

Als trainer even terug in Eindhoven Stam keert voor even terug bij PSV: ‘Na PSV was Jaap klaar voor de top’

9:14 Voor het eerst is Jaap Stam (46) vanavond als trainer terug in het Philips Stadion, dat hij 21 jaar geleden als vedette verliet, op weg naar Engeland. Met PEC Zwolle kan hij PSV hinderen in de titelrace met Ajax, zijn andere broodheer.