Kan Feyenoord zich oprichten tegen aartsrivaal Ajax?

Samenvatting Opmerkelij­ke VAR-in­greep bij Twentse derby: penalty geschrapt door rollende bal bij uittrap

8 mei FC Twente heeft zaterdag in de slotfase een punt weten te redden tegen rivaal Heracles Almelo. In de Twentse Derby (1-1 gelijkspel) speelde de VAR in de slotfase een hoofdrol, nadat er een streep werd gezet door een strafschop van de thuisploeg.