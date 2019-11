Kan PSV echec in Europa League na horrorperiode nog voorkomen?

Door Maarten Wijffels



Een cruciale krachtmeting voor de rest van het seizoen? Ja, zo mag je het bezoek van PSV aan Lissabon noemen. In een poule waarin trainer Mark van Bommel en zijn ploeg na twee speeldagen al bijna zeker leken van de tweede ronde, scheren ze nu langs de rand van de afgrond.



PSV heeft in stadion José Alvalade een zege nodig om alles in eigen hand te houden. Een gelijkspel zou ook kunnen volstaat, maar dat is afhankelijk van de uitslag bij de andere wedstrijd in de groep, Rosenborg - LASK Linz. ,,Je hebt van die wedstrijden in een seizoen, die zijn nog nét even iets belangrijker dan andere’', zo omschrijft Mark van Bommel het gevoel deze woensdagavond rond de laatste training. De naast hem zittende Armindo Bruma stelt het zelfs nog scherper. Dit duel met zijn oude club ‘is wat mij betreft een finale’.