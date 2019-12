Kan PSV tegen PEC een teleurstellend 2019 positief afsluiten?

Malen ligt er maanden uit: ‘In januari kunnen we inschatten hoeveel maanden’

20 december PSV-aanvaller Donyell Malen is maanden uitgeschakeld door de knieblessure die hij afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord opliep. Maar om hoeveel maanden het gaat, is nog altijd niet duidelijk. ,,Ik lig er maanden uit. Dat is een feit. In januari kunnen we inschatten om hoeveel maanden het ongeveer gaat”, zegt de 20-jarige Malen op de website van de Eindhovense club.