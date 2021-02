Kan PSV zorgen voor mirakel tegen Olympiakos?

Dit Feyenoord leek in niets op de ploeg die schutterde bij FC Twente

24 februari Het ene Feyenoord is het andere niet. Zoals het ene puntje het andere niet is. Feyenoord bleef op 0-0 steken tegen FC Groningen, maar de ploeg was zoveel beter dan tijdens de 2-2 zondag tegen FC Twente.