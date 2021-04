Kan Vitesse revanche nemen op thuisverlies tegen Twente

EK onder 21 Uitblinker Gakpo loodst Jong Oranje naar kwartfina­les EK: ‘Prachtige teampresta­tie’

30 maart Jong Oranje mag over twee maanden opnieuw afreizen naar Hongarije. Aan de hand van PSV’er Cody Gakpo liet het team van coach Erwin van de Looi vanavond weinig heel van het gastland: 6-1. Ook de score op het andere veld viel goed uit voor Jong Oranje en dus was de kwartfinaleplaats een feit. ,,Dit was een prachtige teamprestatie”, zei coach Erwin van de Looi voor de camera van de NOS.