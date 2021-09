Kan Willem II in Brabantse topper verrassen tegen PSV?

UEFA verdubbelt prijzen­geld voor EK van voetbal­sters

23 september De Europese voetbalbond UEFA heeft het prijzengeld voor het EK voor vrouwen, dat volgend jaar in Engeland wordt gehouden, verhoogd naar 16 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de prijzenpot bij het EK van 2017 in Nederland.