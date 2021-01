Kappersbond laaiend op ‘asociale’ Ajax-aanvallers: ‘Laat ze maand lang van kapperssalaris leven’

Video Ophef over kapsels: dit is waarom Ajacieden goal vierden met knipbeurt

8:44 Ajax-aanvallers Quincy Promes en Zakaria Labyad hebben voor veel verontwaardiging gezorgd bij voetbalfans. Nadat Labyad de 0-1 had gemaakt in de bekerwedstrijd tegen AZ, vierde hij dat met Promes. De Oranje-international deed daarbij alsof hij het kapsel van Labyad even aan het bijwerken was.