Kassa voor Spakenburg! Meerdere tonnen aan inkomsten voor de stuntploeg van het bekertoernooi

Vergeleken met de Champions League stelt het allemaal niet zo veel voor, maar in de TOTO KNVB Beker valt wel degelijk een aardig centje te verdienen. Vooral voor een club als Spakenburg is het toernooi een ideale manier om de clubkas te spekken.

De premies liepen al aardig op. Door de overwinning op FC Utrecht kwam er alleen maar méér geld in het laatje. Daar komen de recettes, die moeten worden verdeeld tussen de beide clubs, nog bij.

Voor de topclubs is dat misschien niet al te spannend, maar amateurclubs kunnen flink cashen. Helemaal nu Spakenburg de halve finale heeft bereikt en een uitwedstrijd tegen Ajax of Feyenoord kan loten. Met een inkomstentotaal van 302.500 euro aan wedstrijdpremies en 56.000 euro aan tv-gelden is de stuntploeg van dit seizoen daarmee nu ál spekkoper. Deze bedragen zijn dan ook nog eens zonder andere recettes. Hieronder volgt een overzicht met hoe deze inkomstenposten zijn opgebouwd:

Premies per ronde

Eerste ronde halen: 12.500 euro

Tweede ronde: 30.000 euro

Achtste finales: 50.000 euro

Kwartfinales: 80.000 euro

Halve finales: 130.000 euro

Verliezen finale: 200.000 euro

Winnen finale: 350.000 euro

Niet alleen het prijzengeld zorgt voor extra inkomsten. Ook de tv brengt geld in het laatje. Clubs die minimaal 45 minuten live te zien zijn (ESPN of open net) hebben recht op onderstaande vergoeding.

Tv-geld

Eerste ronde: 15.000 euro

Tweede ronde: 15.000 euro

Achtste finales: 16.000 euro

Kwartfinales: 17.500 euro

Halve finales: 22.500 euro

Verliezen finale: 12.500 euro

Winnen finale: 12.500 euro

Recettes

Thuisspelende clubs maken kosten voor het organiseren van de wedstrijd, maar verdienen ook geld aan onder meer kaartverkoop. De inkomsten in de eerste en tweede ronde zijn voor de thuisclub. De uitclub heeft recht op een ‘bezoekersvergoeding’ van 2500 euro.

Vanaf de achtste finales worden de inkomsten tussen beide clubs gedeeld, met uitzondering van de finale. Mocht het nettoresultaat negatief zijn, dan kan het tekort door het bestuur betaald voetbal worden aangevuld tot een maximum van 10.000 euro.

Uitspelende clubs hebben overigens ook nog recht op een reis- en verblijfkostenvergoeding. Die varieert van 700 euro (10 tot 100 kilometer), 900 euro (100 tot 200 km) tot 1100 euro (boven de 200 km). De factuur hiervoor kan naar de thuisclub worden gestuurd.

Reclame

Ook aan reclame is geld te verdienen in de beker. De thuisspelende club heeft tot en met de halve finale het recht de boarding te exploiteren. Tot en met de achtste finales is de opbrengst voor de thuisclub. In de kwartfinale en de halve finale heeft de bezoekende club recht op een vaste vergoeding van de thuisclub.

De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de tv-uitzending. Is het duel alleen te zien op ESPN, dan levert dat 5500 euro (kwartfinale) en 12.000 euro (halve finale op). Is de wedstrijd te zien op het open net, dan ontvangt de uitclub 8000 of 17.000 euro.