Keeper Verhulst schiet GA Eagles naar kwartfinale van de KNVB-beker

Keeper Hobie Verhulst was de held van de avond. De doelman van Go Ahead pakte drie strafschoppen in de lange reeks en schoot de beslissende strafschop achter IJsselmeervogels-collega Stef Brummel.

Keepte Jay Gorter nog in de eerdere bekerduels tegen Almere City en FC Twente, De Gier passeerde zijn tweede doelman deze keer ten faveure van Hobie Verhulst. Oldenzaler Alexander Bannink stond ‘op tien’. Daarmee nam hij de plek in van de naar RKC vertrokken Richard van der Venne. Elmo Lieftink haakte woensdag na de training af met lichte klachten. Joran Swart speelde in zijn plaats. Bij Go Ahead Eagles ontbraken verder ook de geblesseerden Sam Beukema en Wout Droste.

De al gememoreerde Bannink was ook de eerste die namens Go Ahead Eagles voor gevaar zorgde. Na een goede actie aan de rechterkant bezorgde hij doelman Brummel van IJsselmeervogels het eerste werk. De eerste vijftien minuten leverden Go Ahead Eagles meteen vier hoekschoppen op, al bleef echt gevaar uit. IJsselmeervogels liet de bezoekers het spel maken en loerde zelf op de counter.

Serieuze speldenprikken

Na een minuut of twintig groeiden de plaagstootjes van de ‘Vogels’ uit tot de eerste serieuze speldenprikken. Met mogelijkheden voor Ahmed El Azzouti (gestuit door Gino Bosz) en Robbert Olijfveld (schot over). Go Ahead Eagles speelde simpelweg in een te laag tempo om het de thuisploeg serieus lastig te maken. Verder dan een kopballetje van dichtbij van Bannink ging de dreiging niet. 0-0 was een logische ruststand.

Een ongewijzigd Go Ahead Eagles wilde in de tweede helft ongetwijfeld snel op zoek naar het bevrijdende doelpunt, maar het was IJsselmeervogels dat eigenlijk uit het niets de score opende. Robbert Olijfveld profiteerde van geklungel in de Deventer defensie en tikte de bal van dichtbij achter Verhulst: 1-0. Tot overmaat van ramp moest aanvoerder Jeroen Veldmate meteen na de treffer geblesseerd naar de kant. Dat kon er nog wel bij voor GA Eagles, dat met Beukema en Lieftink al twee andere sterkhouders miste.

Aanvallend wisselen

Aanvallend wisselen was het enige dat De Gier nog restte in een ‘last ditch effort’ om de offensieve impotentie te verhelpen. Adrian Edqvist – niet zelden beslissend als invaller – werd gebracht voor Swart. Het bracht Go Ahead Eagles inderdaad de gelijkmaker, al kwam die deze keer niet op het conto van de rappe Zweed. Bosz besloot maar eens uit te halen en produceerde vanaf een meter of dertig een heerlijke bal: 1-1. In de slotfase van de reguliere speeltijd kreeg IJsselmeervogels via Jeffrey Buitenhuis nog een enorme kans, maar de bal ging rakelings langs de voor GA Eagles goede kant van de paal.

De Gier had met Maarten Pouwels intussen nog een aanvallend verse kracht gebracht en de lange spits was in de eerste helft van de verlenging heel dicht bij de 1-2. De paal voorkwam Deventer succes. GA Eagles leek ineens een tweede adem gevonden te hebben en zorgde in de verlenging voor de meeste dreiging. Een doelpunt bleef echter uit, waardoor strafschoppen beslissing moesten brengen. In de penaltyserie trok Go Ahead aan het langste eind.

IJsselmeervogels – Go Ahead Eagles 1-1 n.v. (0-0). 50. Robbert Olijfveld 1-0, 78. Gino Bosz 1-1. Scheidsrechter: Bax. Gele kaart: Van Riel, Kozjak (IJsselmeervogels). Navratil, Bannink, Corboz, Brito (GA Eagles).

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate (56. Eddahchouri), Brito; Swart (75. Edqvist), Corboz, Bannink; Berden, Rabillard (85. Pouwels), Navratil (100. Lucassen).