Kees Kist: ‘AZ is een echte cupfighter, ik heb hem zelf ook drie keer gewonnen’

Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Kees Kist over AZ.

Kijkt u al uit naar de bekerwedstrijd van vanavond tegen Ajax?

,,Zeker weten. Van het weer moeten we het niet hebben. Ik kijk nu hier naar buiten hoe een paar mensen aan het vissen zijn in de stromende regen. Daar moet je toch niet aan denken? Dan kijk ik liever binnen de hele dag naar voetbal. Naar de topwedstrijden deze maand bijvoorbeeld.”

Als AZ-icoon en fan zit u goed deze maand in dat geval

,,Zeker. AZ doet het heel goed in die wedstrijden. AZ is een titanenkiller! Het lijkt wel of ze zich voor die wedstrijden beter kunnen opladen. Ik ken dat wel van vroeger. Die spanning zorgt er toch voor dat je nog scherper bent. En ze voetballen ook méér. Onze spelers kunnen er niet tegen als ze op de huid gezeten worden. Behalve Teun Koopmeiners dan. Die is altijd goed. Altijd constant. Een echte leider is die jongen.”

Volledig scherm Kees Kist scoort in 1982 in de tweede bekerfinalewedstrijd tegen FC Utrecht. © ANP

We zitten vol in de kampioensrace. Is de bekerwedstrijd van vanavond tegen Ajax dan wel belangrijk?

,,Jazeker! Winnen kan het voor een mentale opsteker zorgen, daar geloof ik in. AZ is een echte cupfighter vind ik wel. Ik heb ‘m ook drie keer gewonnen met de club. Het is toch een fijn extraatje. Sowieso kan AZ nog meedoen om het kampioenschap, ze hebben al een aardige inhaalrace achter de rug. Helemaal na de wedstrijd tegen PSV van vorige week. Het mooiste vond ik nog dat AZ die wedstrijd temporiseerde. Ze gaven PSV geen kans. Wat mij betreft doet de nieuwe trainer het goed. Hij is gaan voortborduren op wat er was. Terecht want er is kwaliteit genoeg. Als ze net zo constant wordt als bijvoorbeeld Vitesse zal het nog beter gaan.”

En dan zijn niet eens alle spelers in bloedvorm. Hoe kijkt u als voormalig goalgetter aan tegen de vorm van Boadu?

,,Dat is een fantastische speler die alles in huis heeft. Maar van mij mag hij nog veel agressiever voor de goal zijn. Hij moet echt gaan killen. Wat mij betreft gaat hij er nog veel te slap in. Speel je hem aan de diepte dan is ‘ie zo weg. Als dat tegen Ajax vaak lukt dan hebben we een goede aan hem.”

Volledig scherm Kees Kist (m) tijdens een potje walking football met de oud-internationals. © Thierry Schut