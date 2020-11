Kees van Wonderen vijf maanden aan roer in Deventer: ‘Trainerschap GA Eagles zwaarder dan ik dacht’

Hoe bevalt het, hoofdtrainer zijn van GA Eagles?

Van Wonderen: ,,Het is mooi en uitdagend, maar zwaarder dan ik vooraf dacht. Dit werk slokt je op. Bijna elk uur van de dag, zeven dagen in de week. Niet dat ik het heb onderschat, maar het is heftig. Als assistent was het werk voor mijn gevoel soms klaar, nu niet. In mijn hoofd sta ik altijd aan en spookt GA Eagles er doorheen. De wedstrijden, analyseren, spelersaangelegenheden, de staf. Mijn vrouw kent mij al vanaf ik toen ik speler was. Zij geeft me ruimte om mijn werk te doen, maar neemt me soms ook gewoon mee het huis uit. Fietsen, wandelen in het bos. Even wat anders dan voetbal en de club.’’