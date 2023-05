Kenneth Pérez over halve finale AZ: ‘Tegen Real Madrid ben je kansloos, niet tegen de nummer 15 van Engeland’

AZ hoopt zich deze en volgende week via West Ham United te plaatsen voor de finale van de Conference League. De Alkmaarders worden niet graag herinnerd aan de laatste keer dat ze in de halve eindstrijd van een Europees toernooi stonden.

Sporting Portugal scoorde achttien jaar terug in de regen in de Alkmaarderhout in de laatste minuut van de verlenging en bereikte zo alsnog de finale van de UEFA Cup. ,,Dit konden we niet verzinnen”, kijkt oud-middenvelder Kenneth Pérez terug op de avond van 5 mei 2005. ,,Het moment komt nog weleens voorbij in documentaires. Dan denk ik steeds: maar wanneer gebeurt het nou precies? De wedstrijd leek namelijk al voorbij. Dan is het weer even pijnlijk om te zien.”

Dat AZ zo ver kwam in Europa, was voor iedereen een verrassing. In de kwalificatie won het elftal van trainer Co Adriaanse van PAOK Saloniki. Pérez: ,,We dachten: dat is leuk meegenomen. Hier zal het wel bij blijven. Gaandeweg kwamen we er achter dat we best wel een goed elftal hadden en eigenlijk niet onder hoefden te doen voor andere teams in de UEFA Cup.”

‘Beetje geluk’

AZ schakelde Shakhtar Donetsk uit en stuntte in de kwartfinales tegen Villarreal, waar toen onder anderen Juan Román Riquelme en Juan Pablo Sorin voetbalden. ,,Tegen Villarreal hadden we wel een beetje geluk”, aldus Pérez. ,,We zaten in een flow. We waren heel complementair aan elkaar. Iedereen wist precies zijn rol en was daar ook tevreden mee, dat gold voor de sterspelers maar ook voor de waterdragers. De kern bestond uit bijna alleen maar Nederlandse spelers, ik was een van de weinige jongens uit het buitenland.”

Pérez roemt Adriaanse. ,,Hij was als trainer vooruitstrevend en tactisch zeer sterk. We speelden avontuurlijk en met durf en lef. Louis van Gaal is de beste trainer die ik heb gehad, maar Adriaanse heeft mij het meeste bijgebracht. Hij deed mij de ogen openen en maakte me duidelijk hoe hard je moet werken om een goede voetballer te worden.”

Quote Tegen een club als Real Madrid ben je kansloos, niet tegen de nummer 15 uit de Premier League. Kenneth Pérez

AZ verloor drie dagen na de Europese uitschakeling met 2-1 bij ADO. ,,Een kleuterklas”, noemde een geprikkelde Adriaanse zijn elftal na afloop. ,,Als het niet liep zoals Co wilde, kon hij emotioneel reageren”, weet Pérez nog. ,,Ik geloof dat we na Sporting geen wedstrijd in de competitie meer wonnen.”

Pérez denkt dat het huidige AZ de finale kan halen. ,,Tegen een club als Real Madrid ben je kansloos, niet tegen de nummer 15 uit de Premier League. Dan heb je een kans. Vroeger was het makkelijker om tegen Engelse clubs te voetballen, omdat ze tactisch wat dommer waren. Met de Europese invloeden van nu is dat niet meer zo.”

