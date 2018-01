Kenneth Vermeer 'zeer teleurgesteld' na keuze voor Brad Jones

Bizarre eigen goal van Ajax-back Zeefuik

13 januari MSV Duisburg kwam vanmiddag in de eerste helft van het oefenduel met Ajax door een eigen doelpunt van Deyovaisio Zeefuik, die finaal mistrapte, op voorsprong. Invaller Kaj Sierhuis voorkwam na de rust een nederlaag voor Ajax. Dat deed hij kort nadat doelman Kostas Lamprou een strafschop had gekeerd die hij zelf had veroorzaakt.