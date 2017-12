Kerk bezorgt FC Utrecht de zege bij VVV-Venlo

Door Ard Schouten



Gyrano Kerk kroonde zich in de Koel tot matchwinner namens FC Utrecht. De spits scoorde na 24 minuten en die klap kwam VVV, dat al negen duels op rij niet wist te winnen, niet meer te boven. Was het goed wat beide ploegen lieten zien? Nee, niet echt. Het waren vooral de (hachelijke) momenten die bekoorden. Nadat Zakaria Labyad en Damian van Bruggen tekenden voor de eerste kansen was de beste Utrechtse aanval meteen raak. Met Sander van de Streek die vanaf de flanken Gyrano Kerk bediende. De spits, die zoveel opgelegde kansen miste tegen PEC Zwolle vorige week, was nu wel koelbloedig. Hij aaide de bal, raakte 'm niet vol, maar juist dat bracht VVV-goalie Lars Unnerstall voldoende aan het wankelen om Kerks openingstreffer niet te kunnen voorkomen.



De thuisploeg, stukken minder op dreef dan in het eerdere bekeronderonsje dit seizoen toen een labbekakkerig spelend Utrecht alle hoeken van De Koel kreeg te zien (3-1), claimde een penalty toen Vito van Crooij neerging bij Willem Janssen. Maar bij het bestuderen van de beelden bleek dat de aanvaller uit Venlo hooguit succesvol solliciteerde als fopduikende clown in een willekeurig circus.



Act twee die geschikt zou zijn om te bekijken in een circustent kwam op naam van Ramon Leeuwin. De Utrecht-verdediger beleeft een bizar seizoen. Hij werd onderuit gereden door een scooter op het eigen trainingscomplex en liep tegen PEC dankzij zijn eigen goalie David Jensen tegen een hersenschudding aan. Nu was Jensen hem ronduit dankbaar, want de Deense goalie was na een half uurtje gepasseerd door VVV-spits Torino Thy, maar diens inzet werd met een spectaculaire kamikazeduik van de doellijn gehaald door Leeuwin. De Utrechtse routinier, genoeg hersteld van een hersenschudding om te kunnen spelen, kreeg koud bekomen van zijn heldendaad Jerold Promes op zijn dak. Hij plantte een elleboog op zijn wenkbrauw. Gutsend van het bloed kon de zo geplaagde verdediger richting de Utrechtse clubarts die hem met een nietmachine opwachtte, de wenkbrauw hechtte en Leeuwin met een grote pleister op zijn hoofd weer terug de Limburgse nepsprieten opstuurde.