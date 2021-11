Kersttrui, puzzel en badeend: clubs zoeken creatieve oplossingen om achterban niet kwijt te raken

Door Dennis van Bergen



Altijd al in een Roda JC-kerstrui willen lopen? Met het geel-zwarte tricot, zo leert een blik op de Limburgse clubsite, zit je ‘stijlvoller dan ooit rond de boom’. De officiële FC Emmen-puzzel (vijfhonderd stukjes) was gisteren, op Black Friday, met twintig procent korting af te halen bij stadion De Oude Meerdijk. En voor de in Zwolle en omstreken populaire PEC-badeend betalen fans van de eredivisiehekkensluiter dit weekeinde slechts 46 procent van de reguliere prijs.