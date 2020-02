Kies hier de eredivisiegoal van het weekend

Blind erkent fout bij tegengoal: ‘Daar loop ik niet voor weg’

23 februari Een verdedigingsfout van Daley Blind resulteerde vandaag in een kostbare verliespartij van Ajax bij Heracles Almelo (0-1). Daardoor kan AZ volgende week in de topper op gelijke hoogte komen met de kampioen van de eredivisie. ,,Het is duidelijk dat we niet in ons beste doen zijn.”