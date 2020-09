Kies jouw eredivisiedoelpunt van de week

Selectie­spe­ler NEC test positief in aanloop naar wedstrijd vanavond

18:25 Bij NEC is na een coronatest een selectiespeler positief getest. Om wie het gaat is niet bekend, maar hij had geen symptomen of klachten. De test werd preventief afgenomen in aanloop naar het duel van zondagavond tegen Almere City FC (20.00 uur).