Kika van Es in tranen na zware blessure Elena Dhont in eredivisietopper

Samenvatting Oranje had Spanje zeker kunnen verslaan, maar De Boer blijft nog zonder zege

12 november Een overwinning bleef ook in de vierde interland van Frank de Boer uit, maar met het resultaat tegen Spanje viel te leven: 1-1. De grootste tegenvaller van de avond? De snelle hamstringblessure van Nathan Aké, de zoveelste speler in de ziekenboeg van Oranje. Memphis Depay en Luuk de Jong lieten in de tweede helft goede kansen liggen na voorbereidend werk van invaller Denzel Dumfries. Net als tegen Italië was Oranje na rust een stuk sterker.