Kindvall: Trots dat mijn naam nog zo veel betekent in Rotterdam

In de auto naar uitwedstrijden vertelde hij over grote duels van vér voor mijn tijd, waarbij de Europacupfinale van 1970 zijn favoriet was. Misschien was ik te jong om te beseffen wat voor prestatie dat geweest was, het eerste zaadje van mijn verregaande supporterschap is tijdens die autoritjes en trainingen wel degelijk geplant. Ik kende alle spelers uit mijn hoofd, dankzij oude voetbalplaatjes en de archieven in de bibliotheek.



Een paar jaar later ging ik voor de eerste keer mee naar de Kuip, aan de hand van mijn oom Jos. Hij was erbij geweest in 1970. Hij was toen een tiener, maar zat wel mooi in Milaan. Hoe ouder ik word – we gaan nu nog steeds samen naar de Kuip – hoe meer jaloezie ik bij mezelf bespeur. Natuurlijk huilde ik van geluk bij het kampioenschap van 14 mei 2017, maar ik kan me niet indenken hoe het moet zijn om een Europacup 1 te vieren. Jos wel. Dankzij het puntertje van Ove Kindvall in de 117de minuut.



Door Charly en vooral mijn oom zijn al die zwart-witbeelden en de verhalen over de wedstrijd tegen Celtic voor mij tot leven gekomen. De goal van Kindvall zag ik ontelbare keren voorbij komen. Ik zag hem zwaaien op de Coolsingel en ik beeld mezelf in dat ik tussen de menigte sta. Veel te laat geboren, maar zo overtuig ik mezelf ervan dat het toch ook een beetje mijn Europacup is. Allemaal dankzij Kindvall. Als het aan mij lag, had mijn zoontje van vier maanden nu Ove van Elewout geheten, maar die naam bleek bij ons in de buurt al vergeven.



Zo werd het Kalle.