Kjell Scherpen verbolgen na rode kaart tegen PSV: 'Snap niet wat we aan het doen zijn’

De wedstrijd tussen PSV en Vitesse ( 1-0 ) was er eentje met pieken en dalen voor Vitesse-doelman Kjell Scherpen. In de eerste helft stopte hij nog een penalty van Luuk de Jong, maar na rust ging hij in de fout bij de enige goal van PSV én pakte hij ook nog rood.

,,Het ging alle kanten op, maar het eindigt in mineur", zo vatte Scherpen zijn avond samen bij ESPN. Na zijn gestopte penalty in de eerste helft dacht de Vitesse-doelman dat hij niet meer gepasseerd zou gaan worden door PSV. ,,Ik probeerde lang te wachten, want hij maakt altijd een stapje in zijn aanloop", aldus Scherpen, die de bal van Luuk de Jong wist te stoppen. ,,De eerste helft was goed. 'Er gaat niets meer in’, denk je dan. En dat was ook lang het geval, maar één bal op goal gaat er toch in...”

Volledig scherm Kjell Scherpen stopt de penalty van Luuk de Jong. © Pro Shots / Toin Damen

Die bal was een poging van Guus Til. De middenvelder van PSV schoot van afstand, maar het lukte Scherpen niet om de bal te keren. ,,Je speelt een goede pot, ik zit overal goed bij, maar dan zie je hoe voetbal is. Eén moment en de bal ligt erin. Dat is wel spijtig. Het was een trage bal en dan heb je meer tijd om na te denken. Ik wilde de bal eerst anders verwerken, maar het is een simpel verhaal: die mag er niet in. Maar ja, makkelijkere ballen zijn vaak moeilijker. De volgende keer mag hij wel iets harder schieten", aldus Scherpen.

Tot overmaat van ramp kreeg de doelman in de slotfase ook nog rood door het neerhalen van de doorgebroken Yorbe Vertessen. ,,Ik wachtte, maar de bal stuiterde niet echt richting mij. Ik raak eerst de bal en natuurlijk raak ik hem daarna ook. Maar dan zegt Pol van Boekel: elke overtreding buiten de zestienmeter is een rode kaart, maar dan kijk ik vorige week naar FC Emmen - SC Cambuur en dan loopt die keeper van SC Cambuur in de tweede minuut al iemand omver. Dat is dan geel. Dus dan snap ik ook niet helemaal wat we aan het doen zijn. Dat zei ik ook nog op het veld tegen hem (Van Boekel, red.), maar toen zei hij: 'Dat is een andere wedstrijd'. Dat is ook zo. Maar goed, ik moet naar mezelf kijken en dat mag niet gebeuren.”

Volledig scherm Kjell Scherpen krijgt de rode kaart. © Pro Shots / Toin Damen

Phillip Cocu

Vitesse-trainer Phillip Cocu hield een slecht gevoel over aan zijn terugkeer in het Philips-stadion, waar hij vele successen beleefde als speler en trainer. ,,Een gelijkspel had er zeker ingezeten”, zei hij na de nederlaag van 1-0. “We hebben een kans laten liggen. Daar ben ik teleurgesteld over", aldus Cocu, die eveneens een dubbel gevoel overhield aan het optreden van zijn doelman: ,,Defensief deden we het goed, Kjell keepte heel goed en heerste in het zestienmetergebied.”

Over het doelpunt: ,,Het lijkt erop dat dat een bal voor de keeper had moeten zijn. Maar volgens mij zag hij de bal laat omdat er drie spelers voor hem stonden. Ik wil het geen fout noemen, maar wel een cruciaal moment", aldus Cocu, die hartelijk werd ontvangen in Eindhoven. ,,Het was geweldig om terug te zijn. Het is een plek waar je zelf veel successen hebt meegemaakt, als speler en trainer. Dat is bijzonder. En ik ken Ruud van Nistelrooij natuurlijk goed, we hebben samen gespeeld en gewerkt.”

De coach van Vitesse praatte met Van Nistelrooij ook over de huidige situatie bij PSV, dat onlangs aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke kwijtraakte. ,,Als trainer ben je niet blij als je twee van dit soort spelers kwijtraakt. Soms moet je accepteren dat een club bepaalde dingen nodig heeft om gezond te blijven. Daar ben ik ook wel eens tegenaan gelopen.”

