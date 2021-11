KKD-fenomeen Dallinga schiet Excelsior met hattrick naar gedeelde koppositie

Excelsior kwam door de zege op 32 punten. Daarmee heeft de ploeg van Marinus Dijkhuizen nu net zoveel punten als FC Volendam, dat een iets minder doelsaldo heeft dan de Rotterdammers: +18 om +17. Volendam heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. De gedeelde koplopers hebben nu twee punten meer dan De Graafschap en drie punten meer dan FC Emmen.



Bij Jong Ajax - FC Volendam stond het na 19 minuten spelen al 3-2. De talenten van trainer John Heitinga scoorden makkelijk, maar gaf door gestuntel in de opbouw van rechtsback Nordin Musampa en keeper Jay Gorter ook heel eenvoudig de goals weer weg: Gaetano Oristanio en Robert Mühren profiteerden daar dankbaar van. De ploeg van Wim Jonk leek daardoor in de wedstrijd te blijven, maar na een halfuur spelen schoot Kenneth Taylor uit een strafschop de 4-2 binnen voor Jong Ajax. In het eerste kwartier hadden zijn teamgenoten Max de Waal, Youri Regeer en Christian Rasmussen al gescoord.



Lange tijd leek het bij 4-2 te blijven, maar in de slotfase sleepte Volendam toch nog een gelijkspel uit het vuur tegen de jonge ploeg van Heitinga. In de 88ste minuut maakte Dennis Kaars de 4-3 namens FC Volendam en in de 95ste minuut schoot Denso Kasius uit een afgeslagen corner nog de 4-4 binnen van zo'n 20 meter.