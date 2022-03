Klaas-Jan Huntelaar neemt bij Ajax deel taken van Marc Overmars over

Hakim Ziyech wil niet terugkeren bij Marokko, Noussair Mazraoui zet deur op een kiertje

Hakim Ziyech blijft bij zijn besluit om niet meer voor het Marokkaanse voetbalelftal uit te komen. Noussair Mazraoui staat wel open voor een terugkeer. In aanloop naar de play-offs voor het WK in Qatar tegen DR Congo had bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa laten weten dat het verbannen tweetal in de voorselectie opgenomen zal worden.

18:48