Klaassen had dé kans voor Ajax tegen Atalanta: ‘Die moet erin’

Topduels eredivisie in januari zonder publiek

19:45 Het betaald voetbal hoopte in januari te kunnen beginnen met beperkt publiek bij wedstrijden in het betaald voetbal, maar dat zit er gezien het aantal coronabesmettingen nog niet in. Dat heeft de directeur betaald voetbal van de KNVB, Eric Gudde, woensdag te horen gekregen in gesprek met premier Mark Rutte, Tamara van Ark, de minister voor Medische Zorg en Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF.