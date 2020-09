Klaassen kan na bijna drie jaar rentree maken bij Oranje

In vergelijking met de vorige voorselectie, die uit 32 spelers bestond, zijn naast de middenvelder van Werder Bremen ook Steven Berghuis (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Donyell Malen, Pablo Rosario (beiden PSV) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) nieuw.



Het Nederlands elftal speelt op woensdag 7 oktober (aftrap 20.45 uur) een oefeninterland in Amsterdam tegen Mexico. Vier dagen later, op zondag 11 oktober, hervat de nationale ploeg de Nations League met een uitwedstrijd in Zenica tegen Bosnië Herzegovina. Op 14 oktober speelt Oranje in en tegen Italië. Die wedstrijd zou in eerste instantie in Milaan worden gespeeld, maar wordt in overleg tussen alle betrokken partijen verplaatst naar een kleiner stadion. Het onderkomen van Atalanta in Bergamo is de beoogde locatie. Oranje begon de Nations League deze maand met een zege op Polen (1-0), gevolgd door een nederlaag tegen Italië (0-1).