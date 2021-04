Klaassen na glansrol én officieuze titel: ‘Als dit nog fout gaat, stop ik met voetballen’

,,Het is nog niet officieel, maar nu geloof ik er ook wel in. Als dit nog fout gaat, dan stop ik ermee”, aldus Klaassen, die genoot van het kabaal van de 7500 aanwezig toeschouwers in de Johan Cruijff Arena. ,,Jammer dat het zo met fans niet officieel is, maar toch mooi dat we deze stap met de fans hebben gezet.” Bekijk hier de samenvatting van Ajax-AZ (Premium) Klaassen beseft dat Ajax, dat twaalf punten meer heeft dan PSV met nog vier wedstrijden te gaan, de titel binnenkort mag vieren. ,,Als dit fout gaat, stop ik denk ik met voetballen”, zei de Oranje-international met een lach. Hij had ook complimenten voor zijn ploeg. ,,Ik heb gevoel dat we altijd fitter zijn dan de tegenstander. Ook vandaag weer. Maar duels met publiek zijn niet te vergelijken met duels zonder publiek. Alles is anders, vanaf de warming-up al. Het is gewoon een heel andere sfeer. Bij mooie passes, goals, gaat iedereen uit z'n dak.”

Ten Hag: ‘We mogen genieten’

Ajax-trainer Erik ten Hag was tevreden over het spel van zijn ploeg, zeker na rust. ,,We mogen hier van genieten. We waren in tweede helft beduidend beter. De titel is nu bijna binnen”, aldus Ten Hag. ,,We kunnen we ons weer voorbereiden om de titel volgende week te vieren. Want nu is het slechts officieus. Het doelsaldo is belangrijk, want daardoor is de titel voor ons nu bijna binnen.”