Klaassen schittert en dwingt AZ op de knieën, negen onvoldoendes VVV

Uitblinker van de 30ste speelronde was Davy Klaassen die zijn club Ajax zo goed als zeker naar de landstitel schoot tegen AZ. Hij maakte na alweer de eerste treffer ook de tweede goal in de topper en kreeg een 8,5. Michael de Leeuw speelde een hoofdrol bij FC Emmen door een hattrick te scoren. Hij kreeg net als Feyenoord-keeper Justin Bijlow die zijn team behoede voor een nederlaag, een 8.

Veel onvoldoendes bij de ploegen onderin voor wie degradatie steeds dichterbij komt. Vooral het hij Sparta verliezende VVV ontving lage cijfers. Liefst vijf spelers kregen een 4.

Willem II – RKC Waalwijk 1-0

Willem II: Muric 6; Owusu 6,5 (72. Van den Bogert -), Van Beek 7,5, Holmén 7, Köhn 6,5; Saddiki 7 (77. Spieringhs -), Trésor 6 (77. Köhlert -), Llonch 7; Nunnely 6,5, Pavlidis 7, Wriedt 5,5 (87. Selahi -).

RKC Waalwijk: Lamprou 6,5; Bakari 6, Meulensteen 6,5, Touba 6, Lutonda 5,5; Tahiri 6 (71 min. Sow -), Anita 6, Van der Venne 6 (83. Damascan -); Daneels 5 (70. Nieuwpoort -), Oosting 5 (70. Ngonge -), John 5 (46. Azhil 6).

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: Voormalig Feyenoord Sven van Beek toonde zich in het spannende degradatieduel als de meest stabiele verdediger. Mede door hem mag Willem II hopen op lijfsbehoud.

Heerenveen – PEC Zwolle 0-2

Heerenveen: Mulder 5,5; Floranus 5 (77. Smit -), Van Hecke 5,5, Dresevic 5, Woudenberg 5,5 (67. Kaib -); Schöne 5, De Jong 6, Kongolo 5,5 (67. Hajal -): Van Bergen 5,5, Nygren 5 (46. Van der Heide 5,5), Halilovic 6.

PEC Zwolle: Mous 6,5; Van Polen 7, Kersten 6,5, Lam 6 (76. Strieder -), Paal 6,5; Drost 6 (76. Saymak -); Nakayama 6, Huiberts 6,5, Clement 7 (80. Lagsir -); Tedic 6 (76. Ghoochannejhad -), Manuel 6 (46. Van Duinen).

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: Pelle Clement was voor het eerst sinds 7 maart weer eens basisspeler bij PEC Zwolle en dat betaalde hij direct terug met een goal en een assist.

PSV – FC Groningen 1-0

PSV: Mvogo 5,5; Dumfries 6, Teze 7, Viergever 6 (Rosario 6,5), Max 6; Sangaré 6, Boscagli 6; Götze 5,5 (83. Ihattaren -), Gakpo 7 (90. Van Ginkel -); Malen 6,5 (90. Vertessen), Zahavi 6.

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 6, Itakura 6, Dammers 6, Gudmundsson (Da Cruz 5,5); Matusiwa 6, D. van Kaam 6; El Hankouri 5,5, El Messaoudi 6,5, Suslov 6; Strand Larsen 5,5.

Scheidsrechter: Manschot 5

Man of the match: Een doelpunt was hem niet gegund want die werd afgekeurd maar Cody Gakpo was tegen FC Groningen wel de gevaarlijkste aanvaller van de thuisclub.

Sparta – VVV 2-0

Sparta: Okoye 6,5; Abels 7, Beugelsdijk 7, Heylen 6 (78. Auassar -), Meijers 7; Mijnans 7 (79. D. Duarte -), Harroui 6,5, Smeets 7, L. Duarte 7 (73. Kharchouch -); Engels 6 (78. Emegha -), Thy 7.

VVV: Kirschbaum 6,5; Pachonik 4, Dekker 4, Da Graca 5, Guwara 5; Post 5, Van Crooij 4 (84. Essanoussi -), C. Donis 6 (63. A. Donis -), Roemer 4,5 (46. Machach 5), Arias 4, John 4 (63. Hunte -).

Scheidsrechter Van der Eijk 5

Man of the match: Het was tot nu toe toch vooral het seizoen van Deroy Duarte maar de laatste weken trekt Laros Duarte juist de aandacht. Tegen VVV maakte hij zijn tweede goal van het seizoen.

FC Emmen – Heracles 3-1

FC Emmen: Verrips 5,5; Bijl, 6,5, Araujo 6,5, Veendorp 6, Cavlan 6; Vlak 6,5 (90. De La Torre), Peña 7 (90. De Vos -), Bernadaou 6 (77. Ben Moussa); Frei 6, De Leeuw 8, Adzic 5,5 (70. Gladon -).

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 6, Rente 5,5, Knoester 5, Qualiata 6; Schoofs 6, Vloet 5,5 (85. Kiomoutzouglou -), De La Torre 6, Lunding 6 (63. Azzaoui) Bakis 5 (63. Kutucu), Burgzorg 5 (73. Szöke -).

Scheidsrechter: Kamphuis 6,5

Man of the match: Met een hattrick verzorgde Michael de Leeuw weer een nieuw hoofdstuk in de fantastische herrijzenis van FC Emmen.

ADO Den Haag – Fortuna Sittard 0-3

ADO Den Haag: Fraisl 5; Van Ewijk 5,5, Zuiverloon 4,5, Kemper 5, Familia-Castillo 5; De Boer 5 (59. Kramer 5), Vejinovic 4,5, El Khayati 5; Besuijen 5, Arweiler 5, Kishna 5 (61. Adekanye -).

Fortuna Sittard: Velthuizen 6,5; Rota 6, Rienstra 6, Van den Buijs - (5. Amiot 6), Cox 5,5; Moutoussamy 6 (87. El Ablak -), Flemming 7, Seuntjens 6,5 (76. Semedo -); Verlinden 5,5 (46. Tekie 6,5), Polter 6,5, Hansson 6,5 (Emmanouilidis -).

Scheidsrechter: Nijhuis 5,5

Man of the match: Zian Flemming bezegelde hoogstpersoonlijk het lot van ADO Den Haag met alweer zijn negende treffer van het seizoen.

Ajax – AZ 2-0

Ajax: Stekelenburg 7,5; Rensch 6 (65. Mazraoui -), Timber 7, Martinez 7, Tagliafico 6,5; Alvarez 7, Klaassen 8,5, Gravenberch 7; Antony 5,5 (64. Neres -), Haller 7 (85. Brobbey -), Tadic 7 (90. Idrissi -).

AZ: Bizot 7; Sugawara 6, Letschert 6,5 (90. Leeuwin -), Martins Indi 6,5, Wijndal 6,5; Midtsjø 6, Gudmundsson 6 (73. De Wit -), Koopmeiners 5,5; Stengs 4,5, Boadu 5, Karlsson 5,5 (78. Reijnders -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Weer maakte Davy Klaassen de belangrijke eerste treffer in Ajax’ officieuze kampioensduel dat hij ook nog opluisterde met een tweede goal. ‘Mede door Davy zijn we een mentaal sterke ploeg’, aldus Ajax-trainer Erik ten Hag.

FC Twente – FC Utrecht 1-2

FC Twente: Drommel 5,5; Ebuehi 5, Pierie 6 (66. Dumic -), Oosterwolde 5,5 (76. Markelo -), Smal 6; Zerrouki 5,5, Roemeratoe 6, Bosch 5 (76. Rots -); Narsingh 6, Danilo 6, Menig 5,5.

FC Utrecht: Oelschlägel 6,5;Ter Avest 6 (73. Bergström -), Van der Maarel 5,5, Janssen 6, Warmerdam 6; Maher 7 Van de Streek 6,5 (84. Emanuelson -), Van Overeem 6,5; Boussaid 6,5 (84. Sylla -), Kerk 7, Elia 5 (66. Ramselaar -).

Scheidsrechter: Blom 6

Man of the match: Zijn mooiste actie van de wedstrijd leverde niks op. De fijne pass van Gyrano Kerk op Sander van de Streek leverde een strafschop die niet werd benut door de laatstgenoemde. Het tekende wel de vorm van de aanvaller.

Feyenoord – Vitesse 0-0

Feyenoord: Bijlow 8; Geertruida 5, Botteghin 6, Senesi 6, Malacia 6; Diemers 4,5 (46. Fer 6), Kökçü 5, Toornstra 5,5; Berghuis 5, Linssen 5 (72. Bozenik -), Sinisterra 5,5 (79. Baldé -).

Vitesse: Pasveer 7; Doekhi 7,5, Bazoer 7,5, Hajek 7; Oroz 5 (72. Touré -), Bero 6,5, Tannane 6,5, Tronstad 7, Wittek 6,5 (78. Manhoef -); Openda 4,5 (85. Darfalou -), Broja 5 (85. Gong -).

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Justin Bijlow hield zijn ploeg op de been door zijn inmiddels bekende specialisme: een-op-reddingen.

