Klaassen: ‘Ten Hag is rijp voor de Bundesliga’

Feyenoord laat na rust weinig heel van labiel Willem II

14 februari Hartverwarmend was het niet bepaald, maar een effectief Feyenoord had uiteindelijk toch nog een zorgeloze middag tegen Willem II. Een zwakke eerste helft werd niet afgestraft door de labiele tegenstander, na rust was de thuisploeg vele malen sterker: 5-0.