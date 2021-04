Klaassen vroeg zelf om wissel: ‘Ik kreeg lastig lucht’

Klaassen werd na de wedstrijd door Hans Kraaij jr. gevraagd of Ajax met de gedachten al bij de return tegen AS Roma (komende donderdag) en de bekerfinale tegen Vitesse (volgende week zondag). ,,Nee, daar denk je niet aan als je op het veld staat. Maar ja, ik snap het wel als mensen die indruk hebben gekregen als ze deze wedstrijd hebben gezien. Het was natuurlijk niet al te best van onze kant. Natuurlijk wil je snel uitlopen naar 0-3 of 0-4 en het daarna rustiger aan doen, maar daar zijn we niet in geslaagd", zei Klaassen. ,,Het blijft natuurlijk spannend omdat het 0-1 bleef. Toch heb ik nooit het gevoel gehad dat RKC nog zou gaan scoren. Ja, die vrije trap (van Cyrille Ngonge, red.) ging nog op de lat, maar verder creëerden zij ook geen kansen.

Voor Ajax kan de focus nu op de return tegen AS Roma. In het Stadio Olimpico moet Ajax een 1-2 nederlaag zien goed te maken. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we door kunnen gaan. Je hebt de heenwedstrijd gezien toch? Dan heb je ook gezien dat we heel veel kansen hebben gekregen. Ik denk dat we die ook daar zullen krijgen als we weer zo spelen.”

Ajax zal het de komende duels mogelijk moeten doen zonder Devyne Rensch. De 18-jarige rechtsback viel in de tweede helft uit met een hamstringblessure, maar was al geschorst voor de return tegen AS Roma.