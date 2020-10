Klaiber over uitspraak dat hij nooit voor Ajax zou kiezen: ‘Nooit slim’

Door Wesley van Oevelen



,,Een mooi moment voor mij en mijn gezin", zei Klaiber bij zijn eerste interview voor zijn nieuwe club. ,,Wat de doorslag heeft gegeven? Natuurlijk ook de trainer, Erik ten Hag, met wie ik bij FC Utrecht heb gewerkt. Hij had een goed plan: zoveel mogelijk prijzen pakken en wedstrijden spelen. Ik heb ook met Zakaria Labyad gesproken: hij zei dat Ajax een fantastische club is en zei dat ik gewoon moest komen.”



Over de uitspraak dat hij niet zo snel als FC Utrecht-speler naar Ajax zou vertrekken: ,,Dat zei ik twee jaar geleden. Ik zat toen nog vol adrenaline na een wedstrijd en je hebt natuurlijk de rivaliteit tussen beide clubs. Het is nooit slim om te zeggen, daarbij moet ik het maar laten. Het is aan mij om op het veld te laten zien wat mijn waarde is", aldus Klaiber, die de concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui aan moet gaan: ,,In elk team heb je concurrentie, zeker bij topclubs. Dat is normaal. Ik neem nu na dertien jaar FC Utrecht een heel andere afslag, maar ik ben er klaar voor.”



Van den Brom

FC Utrecht-trainer John van den Brom gunt Klaiber z’n transfer naar Ajax. De coach gaf vandaag tijdens het wekelijkse persmoment aan dat de Domstedelingen niet op zoek gaan naar een vervanger. ,,Sean was hier vanaf 2007, dertien jaar dus. We gaan hem missen, want hij is een goede speler. Maar dat biedt ook weer perspectief voor anderen. Deze transfer is mooi voor Sean, voor ons minder. Deze transfer is goed voor de club en ik gun het hem. Wij hebben genoeg spelers om het op te vangen.”

Vanuit beide supporterskampen zijn er kritische geluiden, vanwege de sentimenten. Niet alle Ajax-fans zitten op hem te wachten na eerdere negatieve uitlatingen en FC Utrecht-supporters willen hem niet in een Ajax-shirt zien. ,,Ik hoor die geluiden ook, maar daar kan ik niks mee”, zegt Van den Brom. ,,Ik weet natuurlijk hoe de verhoudingen hier liggen, ten aanzien van Ajax. Dat vind ik jammer, want Sean heeft zich altijd voor de club gegeven, is een clubjongen. Ik hoop echt dat hij het hartstikke goed gaat doen, omdat ik vind dat hij alles gegeven heeft om die transfer te krijgen.”

Volgens Van den Brom gaan de Domstedelingen niet naar een vervanger op zoek. De naam van Glenn Bijl (FC Emmen) ging rond op sociale media, maar dat bestempelt Van den Brom als onzin. Mark van der Maarel en Giovanni Troupée mogen gaan uitmaken wie Klaiber gaat vervangen. ,,We zouden al een bod op Bijl hebben gedaan. Ach, daar moet ik een beetje om lachen. Dat zou heel raar zijn, want ik roep constant hoe goed deze groep is en dat we al geanticipeerd hebben op eventuele vertrekken van onze spelers.”