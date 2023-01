Klassieke Klassiekers | De verjaardag van Feyenoord-Ajax die een martelgang werd

Je hebt teleurstellende Klassiekers en je hebt de editie van december 2021, die zo lelijk als de nacht was. In de eerste helft waren er nauwelijks momenten van opwinding in de vanwege coronarestricties lege Kuip, of het moest zijn dat Antony met een tik op Tyrell Malacia aan rood ontsnapte. Lisandro Martínez was al uitgevallen, geen schot op doel was nog gelost en naast Antony waren nog vier spelers op de bon geslingerd, toen Ajax op slag van rust op voorsprong kwam.



Typerender kon bijna niet, met één van de meest amateuristische treffers ooit die de grootste clubwedstrijd van het Nederlandse voetbal gezien heeft. Het begon bij een slechte aanname van Orkun Kökçü, waarna Sébastien Haller de bal ook doodleuk inleverde en Jens Toornstra hetzelfde virus onder de leden bleek te hebben. Oud-Feyenoorder Steven Berghuis bleek het enige lichtpunt in een asgrauwe aanval: zijn dieptepass stelde Dusan Tadic in staat een lage voorzet te geven, die door Marcos Senesi in zijn eigen doel werd gelopen, na een miscommunicatie met Justin Bijlow. Hoe kon het ook anders?