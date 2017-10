Klassieker levert alleen Onana en Neres af voor Elftal van de Week

Volgens onze rapporteurs was Neres de uitblinker van dit weekend met een 8. Tegen Feyenoord leverde hij liefst drie assists af en de Braziliaan was daarmee hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de afstraffing die de Rotterdammers kregen tegen de aartsrivaal (1-4). Ook Onana, die met name Nicolai Jørgensen een frustrerende middag bezorgde door zijn penalty te stoppen en op een cruciaal moment bij een 1-1-stand een inzet van de Deen te keren, scoorde goed met een 7,5.



Voor meer uitblinkers dit weekend moesten we vooral op de andere velden zijn. Zo droogde Vitesse in het Abe Lenstra Stadion sc Heerenveen af met 0-4. Chelsea-huurling Matt Miazga (7) veroverde een plek in de defensie van ons elftal, maar de beste mannen aan de kant van Vitesse waren Navarone Foor en Bryan Linssen (beiden 7,5). Foor heerste op het middenveld, maakte een goal en gaf een assist. Linssen, die sowieso een goed seizoen draait, had dezelfde productie als zijn teamgenoot.



Verder won Willem II knap in de Euroborg van FC Groningen (0-1), met name omdat de slag op het middenveld werd gewonnen door Thom Haye en Konstantinos Tsimikas. Zij worden beiden beoordeeld met een 7,5.



Het Elftal van de Week wordt verder aangevuld door Santiago Arias (PSV, 7), Danny Bakker (ADO Den Haag, 7), Thomas Ouwejan (AZ, 7) en Oussama Assaidi (FC Twente, 7,5). In het algeheel klassement heeft Eredivisie-topscorer Hirving Lozano van PSV de leiding overgenomen van runner-up Diederik Boer (PEC Zwolle) met een gemiddelde van 6,86 om 6,78. Thulani Serero van Vitesse zit daar kort bovenop met een moyenne van 6,64.