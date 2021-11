Kloof met CL-kanon Haller en smaakmaker Antony is ook tegen Sparta levensgroot

Tegen Sparta stapte Ajax voor de twaalfde keer in veertien eredivisieduels en voor de zesde keer op rij op vreemde bodem winnend van het veld. Het clean sheet was op Het Kasteel, waar de thuisclub pas in de slotfase de verdedigende stellingen verliet, niet zo’n kunst. In defensief opzicht heeft trainer Erik ten Hag na de terugkeer van Andre Onana sowieso weinig te wensen.