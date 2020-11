Kluivert weet: ‘Dit seizoen moet het gebeuren’

Door Johan Inan



Hoewel hij nog ver verwijderd was van een onomstreden basisplaats bij zijn club AS Roma overwoog Justin Kluivert tot de corona-uitbraak naar eigen zeggen nooit om Rome te verlaten. Anderhalf jaar na zijn vroege en veelbesproken vertrek bij Ajax voelde hij (mede door vier nationale en drie internationale treffers) eindelijk enige voldoening. ,,Ik speelde voor corona veel en slecht was het niet”, zegt de 21-jarige Kluivert in het trainingskamp van Jong Oranje, waarmee hij morgen in Almere de beloften van Belarus treft.