Knappe zege FC Utrecht op Leverkusen overschaduwd door blessures

FC Utrecht en Bayer Leverkusen hadden afgesproken dat beide clubs hun nagenoeg sterkste elftal zouden opstellen en dat betekende een mooie testcase voor de ploeg van trainer John van den Brom. Namen als Jonathan Tah, Kai Havertz en Kevin Volland werden door coach Peter Bosz allemaal het veld ingestuurd. FC Utrecht startte met Adrián Dalmau, die lang afwezig was in de eerste seizoenshelft door blessures.



FC Utrecht toonde zich uiterst sterk in de omschakeling. Dalmau faalde niet oog in oog met doelman Lukas Hradecky; even later schoot Sean Klaiber knap raak van afstand. Verder was het niet heel spannend wat er in de eerste helft op de gelikte grasmat van La Manga gebeurde. Eigenlijk lag de focus vooral op alle blessuregevallen bij FC Utrecht, dat bijna de hele as geblesseerd moest vervangen. Aanvoerder Willem Janssen, middenvelder Adam Maher en keeper Maarten Paes vielen achtereenvolgens uit in de eerste helft.



In de tweede helft sloeg FC Utrecht opnieuw toe in de omschakeling, via Gyrano Kerk die de wat statisch ogende verdediging van Leverkusen sowieso een lastige middag bezorgde. De ploeg van Bosz kwam terug tot 3-1 via een knappe volley met links van Kai Havertz. FC Utrecht zag Sander van de Streek en Leon Guwara nog opdonders krijgen en wisselde die twee, zo leek het, uit voorzorg. Even leek Bayer nog terug te komen via Kevin Volland (3-2), maar na een doelpunt van debutant Eros Maddy (4-2) was het wel gespeeld. Daar kon de late 4-3 van Havertz niets meer aan veranderen. Al houdt FC Utrecht ondanks een prima wedstrijd en uitslag met alle uitgevallen spelers een licht katerig gevoel over aan de wedstrijd.