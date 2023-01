Kniespecialist Richard Steadman (85), die Van Nistelrooij hielp na kruisbandleed, overleden

‘Dr. J. Richard Steadman, baanbrekend chirurg en leider in orthopedisch onderzoek, is vrijdagochtend vroeg vredig in zijn slaap overleden in zijn huis in Vail’, twittert The Steadman Clinic. Steadman maakte microfractuur-kniechirurgie populair, een techniek die wordt gebruikt om kraakbeen te herstellen door kleine gaatjes in de buurt van het defecte gebied te prikken. Hij ging in 2014 met pensioen.