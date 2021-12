Knoeiend Sparta mist door gelijkspel tegen RKC aansluiting met ‘veilige’ ploegen

Een overwinning halen. Dat had Sparta zich ten doel gesteld voorafgaand aan de wedstrijd tegen RKC van vanavond. In dat geval zou een teleurstellende eerste seizoenshelft voor de Spangenaren toch nog enigszins fraai zijn afgerond. De waarheid was anders. De ploeg van Henk Fraser kwam niet verder dan 1-1 en mist daardoor de kans op aansluiting met de ‘veilige’ ploegen op de ranglijst.

Door Dennis van Bergen



Schuldbewust laat Tom Beugelsdijk de regenstromen over zich neerdalen, donderdagavond laat, na afloop van Sparta-RKC. De laatste eredivisiewedstrijd van 2021 gaat voor hem de boeken in als die waarin hij zijn elftal, net als eerder deze maand in de uitwedstrijd tegen AZ, stevig heeft gedupeerd. En dat realiseert hij zich na het duel, waarin hij Jens Odgaard met een veel te korte terugspeelbal op doelman Maduka Okoye de niet te missen kans op de openingstreffer heeft geboden. De 1-1 uitslag betekent dat de Spangenaren gefaald hebben in de vooraf gestelde missie om het gat met de Waalwijkers ongedaan te maken.

Het is een wonderlijke avond geweest op Het Kasteel. Een avond waarop de spanning hoog is, het niveau pover, en waarop de ploegen elkaar zichtbaar nauwelijks iets ontlopen in kwaliteit. Een avond ook waarop Sven Mijnans, met Adil Auassar de beste Spartaan, onvermoeibaar van Denis Neville- naar Bok de Korver-tribune holt. En waarop RKC-trainer Joseph Oosting hetzelfde doet, maar dan op en neer in het voor hem bestemde habitat voor de dug-out. Bibbervoetbal bij uitstek, kortom.

In de hoek van Het Kasteel herinnert een fraai spandoek aan de onlangs overleden Wout Holverda en Aad Andriessen. ‘Legends never die’ prijkt erop. En zo is het natuurlijk maar net. Clubiconen als zij zullen nooit worden vergeten. Juist omdat zij symbool staan voor die mooie, vervlogen tijden waarin Sparta zelfs nog weleens buiten de nationale landsgrenzen te vinden was. Al maakt juist die wetenschap het geploeter tegen het zwakke RKC ook wel extra wrang. De club die ooit Hamburger SV versloeg is na een ronduit teleurstellende eerste seizoenshelft hard op weg naar een totaal ander universum in het betaalde voetbal. De Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm © ANP

En dat mogelijke vooruitzicht komt feilloos tot uitdrukking in de wedstrijd tegen RKC, waarin nervositeit negentig minuten lang hoofdspeler is aan Rotterdamse zijde. Het is te zien aan coach Henk Fraser die, in tegenstelling tot afgelopen zaterdag tegen Vitesse (2-2), aanhoudend met luide stem coacht, dirigeert en regisseert vanaf de zijlijn. Het zit ‘m in de verdienstelijk spelende Bryan Smeets, die in de eerste helft de rust mist om een fout van RKC-keeper Etienne Vaessen af te straffen. En het komt naar voren op het moment dat Mario Engels in kansrijke positie het overzicht mist om de geheel vrijstaande Vito van Crooij te bedienen.

Later wordt de Limburger wél bereikt. Uit een corner van Mijnans herstelt hij de eerder gemaakte fout van Beugelsdijk enigszins: 1-1. Het zou de inleiding zijn van een wedstrijd waarin Sparta hartstochtelijk jacht maakt op meer. Invaller Emanuel Emegha claimt tevergeefs (en ten onrechte) een penalty wanneer hij tegen een RKC-lijf op botst. Maar de schrik slaat de Spartanen vervolgens om het hart wanneer de in Spangen bekende Finn Stokkers kort voor tijd dreigt te profiteren van een fout van keeper Okoye. Uiteindelijk komt aan de stand geen verandering meer. Missie mislukt derhalve voor Sparta.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.