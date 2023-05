KNVB-baas Marianne van Leeuwen voelt steun voor digitale meldplicht: ‘De urgentie zien de andere partijen ook’

Reportage De Kuip leek tijdens de kampioens­wed­strijd op een vrolijk soort feestzaal

In zijn roemruchte geschiedenis kende de Kuip tal van gedaanten, maar zondagmiddag was het Rotterdamse stadion bovenal een feestzaal vol vrolijkheid en intens geluk. Verslag van een aanstekelijke, zelden vertoonde hoogtijdag. ,,Wij gaan win-nen, alleen met hoeveel is de vraag!’’