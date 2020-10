KNVB-bekerwedstrijden met amateurs naar december, eredivisie vrouwen stilgelegd

Het kabinet besloot dinsdag om alle sportcompetities voor in ieder geval vier weken stil te leggen. Het is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen voor het betaald voetbal wordt een uitzondering gemaakt en daar valt de eredivisie voor vrouwen niet onder, tot grote teleurstelling van de KNVB.



,,De KNVB heeft zich neer te leggen bij de nadere uitleg, maar betreurt de status van het topvrouwenvoetbal in deze. Nederland telt 160 duizend vrouwelijke voetballers en de vrouwen eredivisie is het topniveau, waarmee we ook internationaal van ons laten horen. In de eredivisie spelen 11 van de 24 geselecteerde Leeuwinnen, die op 23 en 27 oktober voor ons land uitkomen, maar die nu met hun club geen wedstrijden mogen spelen. De vrouwen van Ajax en PSV spelen in de Champions League en moeten zich daar ook volwaardig op kunnen voorbereiden. Daarom blijven wij vechten voor de positie van het topvrouwenvoetbal en blijven hierover in gesprek met het ministerie (VWS) de komende weken", aldus Jan Dirk van der Zee namens de KNVB.