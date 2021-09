KNVB blundert in zaak-Huntelaar: spits speelde tóch illegaal in kelderklasse

Dit laat de voetbalbond woensdagavond weten in een reactie aan De Gelderlander. ‘Helaas hebben we moeten constateren dat er in de ICT-systemen iets niet helemaal goed is gegaan’, schrijft een woordvoerder van de bond in antwoord op vragen van deze krant. ‘Dit gaan we uiteraard snel oplossen’.



De spits zelf noch HC’03 is deze fout te verwijten, benadrukt de KNVB. ‘In dit geval zijn er door Klaas-Jan en zijn club geen regels overtreden, zij mochten afgaan op wat het systeem hen aangaf’, aldus de voetbalbond.